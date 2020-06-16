رضوى الشربيني: الاهتمام أفضل من الحب.. ومتابع: دماغك عايزة صيانة

وجهت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغردت رضوى الشربيني قائلة: "‏الإهتمام الذي نجده في لحظة الضعف أجمل من ألف عبارة حب".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎الاهتمام في كل لحظاته جميل لما يكون صادق ومن القلب" و "‏‎والله انتى دماغك عايزة صيانة" و "‏‎"الإهتمام عظيم قد يغلب الحُب أحيانًا.".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





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وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.