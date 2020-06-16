رضوى الشربيني: الاهتمام أفضل من الحب.. ومتابع: دماغك عايزة صيانة

وجهت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.
وغردت رضوى الشربيني قائلة: "الإهتمام الذي نجده في لحظة الضعف أجمل من ألف عبارة حب".
وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "الاهتمام في كل لحظاته جميل لما يكون صادق ومن القلب" و "والله انتى دماغك عايزة صيانة" و ""الإهتمام عظيم قد يغلب الحُب أحيانًا.".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
لأول مرة .. رضوى الشربيني تنشر صورة والدتها: أغلى حاجة فى حياتى
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.