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فن

رضوى الشربيني: الاهتمام أفضل من الحب.. ومتابع: دماغك عايزة صيانة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:16 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
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مصطفى كرم

وجهت الاعلامية رضوى الشربيني رسالة لـ متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وغردت رضوى الشربيني قائلة: "‏الإهتمام الذي نجده في لحظة الضعف أجمل من ألف عبارة حب".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎الاهتمام في كل لحظاته جميل لما يكون صادق ومن القلب" و "‏‎والله انتى دماغك عايزة صيانة" و "‏‎"الإهتمام عظيم قد يغلب الحُب أحيانًا.".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


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وأنهت رضوى الشربيني  الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.

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