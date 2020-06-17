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أخبار البلد

المشرف على مستشفيات الأزهر: تعافي 159 حالة من مصابي كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:58 ص
مستشفيات الازهر
مستشفيات الازهر
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أ ش أ
أعلن الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، عن تعافي 159 حالة من مصابي فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

وأشاد صديق - خلال لقائه الطاقم الطبي من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنين الأزهر بدمياط وفقًا لبيان الجامعة اليوم الثلاثاء- بجهود الطواقم الطبية من أبناء كليات الأزهر المختلفة ودورها في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن الجهود التي تبذلها الفرق الطبية بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي، تأتي لدعم جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أجمع وخلف العديد من الضحايا.

وأكد المشرف على قطاع المستشفيات، اهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، بمتابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في سبيل الحفاظ على سلامة المرضى في مختلف مستشفيات الجامعة.

ووجه الشكر لأطباء جامعة الأزهر على جهودهم في سبيل تخفيف المعاناة عن مرضى فيروس كورونا ما كان له أطيب الأثر في تعافي العديد من المصابين وعودتهم لمنازلهم.

وأشار إلى أن التاريخ سيسطر هذه الجهود خلال تلك الملحمة الوطنية التي تخوضها الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية.
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