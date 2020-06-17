أهالى المعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاث اهالي شارع الخليل ابراهيم بحدائق المعادي من تواجد عدد كبير من الكلاب الضالة في الشوارع والتي تفزع لاطفال .
وارسل محمد احمد عبر خدمه شكاوي التي يقدمها موقع صدى البلد الاخباري من تواجد عدد كبير من الكلاب الضالة في شوارع حدائق المعادي وخاصه شارع الخليل ابراهيم بسبب اكوام القمامة الموجود في كل شاعرع .
واضافه محمد احمد ان ان هذه القمامة تكون سبب في انتشار الامراض والابئة وتكون سبب في تجمع الكلاب .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.