مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 17-6-2020، عدد من المواجهات منها عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو ويوفينتوس.
وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X شيفيلد يونايتد – السابعة مساء على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي X آرسنال – التاسعة والربع مساء على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
اينتراخت فرانكفورت X شالكه 04 – السادسة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
بوروسيا دورتموند X ماينز 05 – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5
باير ليفركوزن X كولن – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 6
أوجسبورج X هوفنهايم – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 7
لايبزيج X فورتونا دوسلدورف – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 8
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
إيبار X أتلتيك بيلباو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 2
بلد الوليد X سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 4
أوساسونا X أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3
كأس إيطاليا
نابولي X يوفنتوس – التاسعة مساء على قناة Rai 1
الدوري البرتغالي
باكوس دي فيريرا X بيلينينسيش – العاشرة مساء
ريو آفي X بنفيكا – العاشرة والربع مساء