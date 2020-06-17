AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام اليوم الأربعاء، 17-6-2020، عدد من المواجهات منها عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو ويوفينتوس. 

وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أستون فيلا  X  شيفيلد يونايتد – السابعة مساء  على قناة  beIN SPORT HD 2   

مانشستر سيتي   X آرسنال – التاسعة والربع مساء  على قناة  beIN SPORT HD 2       

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

اينتراخت فرانكفورت    X شالكه 04   – السادسة والنصف مساء على قناة  beIN SPORT HD 5   

بوروسيا دورتموند   X    ماينز 05    – الثامنة والنصف مساء على قناة  beIN SPORT HD 5   

باير ليفركوزن  X  كولن   – الثامنة والنصف مساء  على قناة  beIN SPORT HD 6       

أوجسبورج  X   هوفنهايم  – الثامنة والنصف مساء على قناة  beIN SPORT HD 7       

لايبزيج  X  فورتونا دوسلدورف – الثامنة والنصف مساء على قناة  beIN SPORT HD 8   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إيبار  X  أتلتيك بيلباو – السابعة والنصف مساء على قناة  beIN SPORT HD 2

بلد الوليد  X  سيلتا فيجو – السابعة والنصف مساء  على قناة  beIN SPORT HD 4       

أوساسونا  X   أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء على قناة  beIN SPORT HD 3  

كأس إيطاليا 

نابولي  X  يوفنتوس – التاسعة مساء على قناة Rai 1


الدوري البرتغالي

باكوس دي فيريرا X  بيلينينسيش – العاشرة مساء

ريو آفي  X     بنفيكا – العاشرة والربع مساء 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البوندسليجا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-5-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-6-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-6-2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أفضل الصدقات للمتوفى وهل يجوز إخراجها بأكثر من نية ؟.. أمين الفتوى يجيب

سيعودون إلى مصر.. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: ما حدث مع العمال المصريين في ليبيا جريمة دولية

هل تصح الصلاة مع بداية الأذان أم يشترط الانتهاء .. أمين الفتوى يجيب

في ذكرى وفاته.. دعاء الشيخ الشعراوي لفك السحر من 33 كلمة

أحد نجوم مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل إصابته و9 أفراد من أسرته بـ كورونا

7 طرق فعالة للتخلص من الناموس نهائيا.. النعناع والثوم أبرزها

AdvertisementS

خوفاً من كورونا.. مرتضى منصور يوضح سبب استقالة سامي الشيشيني

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

بسبب موقفه من عودة الدوري.. مرتضى منصور يهاجم إنبي

تفاصيل جلسة الخطيب ورؤساء وفود أندية الدوري بالأهلي

مصر للمقاصة: الخطيب لم يجبر رؤساء الأندية على التصوير مع درع نادي القرن

أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

أخبار الرياضة| نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني.. وإصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

وائل جمعة: خطة هروبكم من فشلكم بإلغاء الدوري مكشوفة

لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو