مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 17-6-2020، عدد من المواجهات منها عودة الدوري الإنجليزي والإسباني، بالإضافة إلى نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو ويوفينتوس.





وعادت الحياة إلى الكرة في ألمانيا و إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، في أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



