فى 5 دقائق.. طرق سحرية للتخلص من الناموس

انتشرت فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من احتلال الناموس والبعوض منازلهم ولا حيلة لديهم فى طرد الناموس، فقط يحاولون بشتى الطرق ولكن دون جدوى.





فالبعض لديه حساسية صدرية لا يستطيع رش المبيدات الحرية دائما، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه التجربة ، التي لن تكلفك الكثير وتقضى سريعا على الناموس وتساعد على طردة نهائيا من منزلك.







حيث كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن حرق زيت السترونيلا، وليس الشموع يساعد على طرد الناموس والتخلص منه نهائيا، حيث إن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن اللهب يجذب الحشرات، لكن هذا النوع من الزيوت أقوى بـ3 أضعاف من الأشياء المعتادة في طرد الحشرات المزعجة.





لذلك عليك حرق هذا النوع من الزيت أمام باب الشقة وفتح الأبواب لخروج الناموس عليه وغلق الباب وبعد دقائق سوف يموت الناموس.





حيث يمكنك وضع الصفيحة المحترق فيها الزيت أمام الباب لمدة ٢٤ ساعة للتخلص من الناموس.







من جانبها أكدت قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري ، طريقة سحرية للتخلص من الذباب والناموس في المنزل:

زجاجة فانتا نضع فيها:

صابون سائل



معلقتين خل

معلقتين سكر

معلقتين ملح

نصف ليمونه أو كوب فانتا أو ميرندا تفاح

أو اضافه سائل التخلص من الناموس معهم

وتوضع الزجاجة في المكان المراد التخلص منه من الحشرات.

ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير، عن وصفة البصل الفعالة للدغ الناموس وهى عبارة عن الاتي:



البصل فعال جدا في علاج لسعات الحشرات وخاصة لسعات النحل، فعصير البصل يساعد في تقليل التورم جيدًا، كما أنه يساعد كثيرا في تخفيف الألم وحرقانه.

المكونات المطلوبة:

عصير البصل الطازج ، كما هو مطلوب



كيف تستعمل:



نقع بعض القطن في عصير البصل الطازج ووضع القطن على الجرح.