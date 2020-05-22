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مرأة

بدون علاج.. حيلة رخيصة تخلصك من لدغة الناموس

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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رشا عوني
مع بدء الصيف وانتشار الذباب و الناموس، يعاني الكثير من لدغات الناموس على الجلد التي تسبب حكة واحمرار والتهاب مؤقت، والبعض يستخدم لها كريمات طبية لتقليل التهاب اللدغة.

نصح موقع articleskill باستخدام بيكربونات الصوديوم في علاج احمرار وحكة الجلد الناتجة عن لدغة الحشرات والناموس؛ لأن معظم الكريمات الخاصة بهذا الأمر تحتوي على نسبة من صودا الخبز، لذا يمكن استخدامها بشكل مباشر بدلًا من الكريمات.

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طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم في علاج لدغة الحشرات 

اخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من قطرات الماء 
اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة
قومي بوضع هذا الخليط على مكان لدغة الحشرات 
اتركيه لمدة دقائق وكرري التجربة مرتين في اليوم حتى تقل الحكة والالتهاب.
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