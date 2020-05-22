بدون علاج.. حيلة رخيصة تخلصك من لدغة الناموس

مع بدء الصيف وانتشار الذباب و الناموس ، يعاني الكثير من لدغات الناموس على الجلد التي تسبب حكة واحمرار والتهاب مؤقت، والبعض يستخدم لها كريمات طبية لتقليل التهاب اللدغة.









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طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم في علاج لدغة الحشرات





اخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من قطرات الماء

اخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة

قومي بوضع هذا الخليط على مكان لدغة الحشرات

اتركيه لمدة دقائق وكرري التجربة مرتين في اليوم حتى تقل الحكة والالتهاب.