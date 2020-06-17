طريقة سهلة لحساب استهلاك البنزين

يشكو قائد السيارة من استهلاك البنزين بشكل زائد، رغم عدم قطع مسافات طويلة أو التحرك بها خارج القاهرة، وأحيانًا ينقص البنزين والسيارة مركونة تتعدد الأسباب ولكن النتيجة واحدة وهي نقص الوقود وتوقف السيارة المفاجئ.





يلجأ حينها قائد السيارة إلى تغيير فلتر البنزين أو أجزاء أخرى من السيارة، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري طريقة حساب استهلاك البنزين بخطوات سهلة وبسيطة لتفادي نقص الوقود المفاجئ:





1- على قائد السيارة الذهاب إلى محطة الوقود، وتفويل سيارته للنهاية، هذه الحركة غير مستحبة ولكنها ضرورية لحساب الطريقة الدقيقة لاستهلاك البنزين.





2- كتابة الكيلو متر في ورقة.





3- السير بالسيارة من 170 لـ200 كيلو وقطع مسافات طويلة.





4- تفويل السيارة مرة أخرى





5- كتابة الكيلو متر في ورقة مرة آخرى.





6- قم بطرح الكيلو متر الجديد من القديم، لحسان عدد الكيلو مترات التي استهلكتها.





7- من خلال حساب طريقة الاستهلاك، ستعلم هل سيارتك تستهلك بنزين كثير أم لا.



