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بث مباشر للمؤتمر الصحفي لـ منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:40 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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البهي عمرو
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم إليكم بثًا مباشرًا من المؤتمر الصحفي، المنعقد الآن،  لمنظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد.

وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية العلاج الستيرويدي "ديكساميثازون" لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اختراقا علميا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ورحبت منظمة الصحة العالمية بالعلاج الجديد المحتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي أعلنت عنه بريطانيا، مصنفة إياه على أنه "اختراق علمي".

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وفي وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالدراسة التي توصل فيها علماء جامعة أوكسفورد لعلاج لفيروس كورونا المستجد، يساهم في تقليل معدل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أكد جونسون، في مؤتمر صحفي، أن دواء ديكساميثازون سيكون متاحًا عبر الخدمات الصحية البريطانية.

وأشار إلى أن لدى بريطانيا كمية من عقار ديكساميثازون تكفي للتعامل مع أي موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا، قائلا "أنا فخور بهؤلاء العلماء البريطانيين، الذين قادوا أول تجربة سريرية في العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا وثبت أنه يقلل من خطر الوفاة".

وأصبح العقار المشتق من مركب "الستيرويد"، أول عقار اكتشفه العلماء لعلاج فيروس كورونا المستجد، واصفين إياه بأنه منقذ للحياة وإنجاز كبير يرفع الآمال في إنقاذ الآلاف من المرضى شديدي الإصابة.

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