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فن

بالكمامة المرصعة.. نسرين طافش توجه نصيحة لجمهورها

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "

وظهرت نسرين في الصورة بكمامة مرصعة بالأكسسوارات.

وكتبت نسرين طافش على صورتها معلقة :"لا تكن مستميتًا جديا في الحياة، فالحياة ليست اكثر من لعبة.. مساء الجمال".
يذكر أن نسرين طافش قدمت مؤخرًا مسلسل "ختم النمر" وحقق نجاحًا جيدًا، حيث خاضت به تجربتها الثانية في الدراما المصرية.

وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى.
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