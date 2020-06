جريمة.. رانيا يوسف تنشر فيديو للتوعية بخطورة ختان الإناث

View this post on Instagram

ختان البنات جريمه يعاقب عليها القانون ، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر مهين لكل امرأه. تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأه لابد من التوعيه بخطوره ختان الاناث. تقدري كمان تخلي البنت اللي هتتعرض للختان تطلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 علشان تلاقي حد يساعدها قبل فوات الأوان. خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان. شوفوا الفيديو كامل علي صفحه يونسيف مصر #احميها_من_الختان #ProtectHerAgainstFGM #EndFGM @unfpaegypt @ncwegypt @national_council_for_childhoo