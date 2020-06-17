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فن

جريمة.. رانيا يوسف تنشر فيديو للتوعية بخطورة ختان الإناث

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجزام.

وظهر في الفيديو توضيح لعقوبات ختان الإناث والاثار المترتبه عليه والتأكيد على انه جربمه يحاسب عليها القانون.

وقالت رانيا يوسف معلقة على الفيديو:" ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون ، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر مهين لكل امرأة، تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأة لابد من التوعية بخطوره ختان الاناث".
وأضافت قائلة: "ممكن تخلي البنت اللي هتتعرض للختان تطلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 علشان تلاقي حد يساعدها قبل فوات الأوان".

وتابعت: "خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان شوفوا الفيديو كامل علي صفحه يونيسيف مصر".

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال

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ختان البنات جريمه يعاقب عليها القانون ، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر مهين لكل امرأه. تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأه لابد من التوعيه بخطوره ختان الاناث. تقدري كمان تخلي البنت اللي هتتعرض للختان تطلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 علشان تلاقي حد يساعدها قبل فوات الأوان. خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان. شوفوا الفيديو كامل علي صفحه يونسيف مصر #احميها_من_الختان #ProtectHerAgainstFGM #EndFGM @unfpaegypt @ncwegypt @national_council_for_childhoo

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