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توك شو

جماعة متآمرة.. أحمد موسى: عقيدتهم أن كل مواطن ليس إخواني يستحق القتل.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:33 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  جماعة الاخوان الإرهابية تتأمر على الدولة المصرية طوال الوقت.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الإرهابي عصام العريان أكد ان المصريين الـ 700 الف مصري  المتواجدين أمام الاتحادية  في 2012 بالبلطجية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  عقيدة الإخوان قائمة على  أن كل مواطن ليس إخواني يستحق القتل ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  كان من حق كل مواطن ان ينزل  في مسيرات حاشدة لعزل  الجاسوس محمد مرسي في ثورة الثلاثين من يونيو ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الإخوان  لم يتخيلوا نزول 33 مليون مصري إلى الشوارع في 30 يونيو للإطاحة بحكم الإخوان".

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