جماعة متآمرة.. أحمد موسى: عقيدتهم أن كل مواطن ليس إخواني يستحق القتل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الاخوان الإرهابية تتأمر على الدولة المصرية طوال الوقت.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي عصام العريان أكد ان المصريين الـ 700 الف مصري المتواجدين أمام الاتحادية في 2012 بالبلطجية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" عقيدة الإخوان قائمة على أن كل مواطن ليس إخواني يستحق القتل ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كان من حق كل مواطن ان ينزل في مسيرات حاشدة لعزل الجاسوس محمد مرسي في ثورة الثلاثين من يونيو ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الإخوان لم يتخيلوا نزول 33 مليون مصري إلى الشوارع في 30 يونيو للإطاحة بحكم الإخوان".



