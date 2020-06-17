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أخبار البلد

العناني يبحث تليفونيا مع نائب وزير السياحة القبرصي التعاون بين البلدين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:57 م
خالد العنانى
خالد العنانى
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محمد الاسكندرانى
استكمالا للاتصالات التليفونية مع نظرائه من وزراء السياحة، أجري الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار اتصالا هاتفيا مع  Savvas Perdios نائب وزير السياحة القبرصي.


حضر الاتصال السفير ماجد مصلح المشرف العام علي ادارة العلاقات الدولية والخارجية بالوزارة، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، والاستعدادات والاجراءات الاحترازية في كلتا الدولتين لاستئناف الحركة السياحية. 


واستعرض وزير السياحة والاثار ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة لاعادة التشغيل واستقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والانشطة السياحية واعادة فتح المتاحف والمواقع الاثرية، حيث سيتم فتح السياحة الخارجية الوافدة الي مصر اعتبارا من أوائل يوليو بالمحافظات السياحية الساحلية كمرحلة اولي.


ومن جانبه أكد نائب الوزير للسياحة في قبرص علي عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في العديد من المجالات وخاصة في مجال السياحة، مؤكدا علي أهمية التنسيق والتعاون السياحي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.


كما تناول الحديث أهمية تبادل الخبرات بين البلدين للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته علي قطاع السياحة علي المستوي العالمي؛ حيث اتفق الجانبان علي تكثيف التواصل بينهما خاصة  علي المستوى الفني بين ممثلي البلدين لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بالتبادل السياحى بين البلدين وضوابط السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين علي أن المرحلة المقبلة  تعد مرحلة حساسة  وحرجة بالنسبة لقطاع السياحة عالميا. 


ووجه نائب الوزير للسياحة في قبرص الدعوة للدكتور خالد العناني لزيارة قبرص، كما حرص العناني علي توجيه الدعوة لنائب وزير السياحة في قبرص لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والاثرية بها.
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