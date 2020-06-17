12% زيادة في الأجر الأساسي.. و375 جنيه حافزًا.. المستفيدون من العلاوات بعد تصديق الرئيس عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الأربعاء، على القانون رقم 29 لسنة 2020، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.





المستفيدون يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والالثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.



قيمة العلاوة الدوري؟

وفقًا لما أقره مجلس النواب، فإن الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .





قيمة العلاوة الخاصة؟

كما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.





الحافز الإضافي

ويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع:





1- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها





2- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة





3- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية





4- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى





5- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير





6- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية





7- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها





موعد الزيادة؟

ومن المقرر أن يتم صرف هذه العلاوة الدورية والحافز الإضافي والعلاوة الخاصة بداية من شهر يوليو المقبلة.