أخبار الحوادث | تحقيقات النيابة في مقتل شاب بالجيزة.. وانتحار حارس عقار في غرفته بالمطرية

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:





للوقاية من كورونا.. إجراءات تعقيم السجون والمنشآت الشرطية.. فيديو

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بجميع السجون وفق البرنامج الزمنى المعد، وشملت أعمال التطهير والتعقيم كل مرافق السجون (أماكن الزيارات- المعلقة ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا-، المطابخ ، المكتبات ، فصول محو الأمية)، كما امتدت أعمال التطهير والتعقيم إلى عنابر النزلاء لتوفير بيئة صحية ملائمة لإقامتهم وبما يضمن عدم انتشار الأمراض.





بعد اقتحام مسلحين لشقته.. النيابة: رصاصة خرطوش أصابت قتيل الوراق في الرأس من مسافة قريبة

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اقتحام مسلحين لشقة شاب في منطقة الوراق واطلاق الرصاص على مالكها ما أدي لمقتله وفرا هاربين.





شائعات الإخوان في زمن الوباء.. وفاة ضابط مصاب بـ كورونا .. وامتناع المدرسين عن مراقبة الامتحانات

حملات إعلامية مشبوهة تقوم بها جماعة الاخوان الارهابية من خلال قنواتها الفضائية التى تبث من الخارج، إضافة الى نشرهم للشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولات خبيثة لهدم استقرار الدولة والتشكيك فى قدرتها على مواجهة التحديات.





لوفاة والديه.. حارس عقار ينتحر شنقا في غرفته بالمطرية

لم تمر سوى ايام قليلة على استقبال حارس عقار خبر وفاة والديه، الا وأصابته حاله اكتئاب شديدة وظل يتلقى العلاج النفسى قرابة الشهر ونصف الشهر، ليتخلص من مرضه النفسى بشنق نفسه منتحرا بتعليق نفسه فى سقف غرفته بحى المطرية.





احتجزا الأم والأطفال في غرفة.. أسرة قتيل الوراق: مسلحان اقتحما الشقة وقتلاه ولم نعرف السبب