برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة

قدر الله وماشاء الله فعل ..

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما أخدنا حذرنا.. للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله".