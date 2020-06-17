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برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منى إش إش صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت الفنانة منى إش إش وطليقة الفنان ماجد المصري؛ بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بعد خبر إصابتها بفيروس كورونا. 

وكتبت الفنانة منى إش إش على الصورة:" قدر الله وماشاء الله فعل ..قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما أخدنا حذرنا.. للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله".

 وتابعت: "ويارب إشفى كل مريض يتألم.😢 دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة".


وكانت ماهيتاب ماجد المصري، اعلنت عن اشتباه بإصابة والدتها منى إش إش ، طليقة الفنان ماجد المصري، بفيروس كورونا المستجد.

يذكر ان الفنانة منى إش إش طليقة الفنان ماجد المصري وأم أولاده، كشفت عن ظهور أعراض فيروس كورونا عليها؛ وأنها توجهت لإجراء التحاليل والأشعة المطلوبة، للتأكد من حقيقة إصابتها.
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