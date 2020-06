برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

View this post on Instagram

قدر الله وماشاء الله فعل 🥰 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا🥰 مهما أخدنا حذرنا. للأسف الكرونا سببت لي جلطات وزاد ضيق التنفس لكن أنا مطمئنة وثقتى ويقينى بالله قوى إنه يشفينى ويعافينى وتعدي الأزمة دي علي خير إن شاء الله.🤗🙏 ويارب إشفى كل مريض يتألم.😢 دعواتكم حبايبى وإطمنوا عليا إن شاء الله كرم ربنا كبير ورحمته واسعة 🙏🌹🌹🌹🥰 #منى_إش_إش ☝️🥰🌹بحبكم ❤️❤️❤️