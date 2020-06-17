AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لإنقاذ البيئة.. أستراليا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:54 م
تلوث البيئة
تلوث البيئة
Advertisements
أماني إبراهيم
يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون سببا أساسيا في الاحتباس الحراري لكوكب الأرض وتلوث البيئة، ولكن في أستراليا اتبع الخبراء طريقة مبتكرة للاستفادة منه قدر المستطاع.

ووفقا لصحيفة ساينس أليرت العلمية فإن غاز ثاني أكسيد الكربون يتم استخدامه يوميا في أستراليا لإنتاج الأدوية والأسمدة والبلاستيك والوقود الحيوي.


وتوصل العلماء إلى طريقة سهلة ورخيصة لإتمام عملية تصنيع الغاز الطبيعي من غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد الكثير من المحاولات التي لم تجن ثمارها المرجوة في الماضي.

ويتم تصنيعه من خلال أكسدة الزنك في درجات حرارة عالية جدا، واكتشف الفريق في أستراليا أن هذه العملية تنتج جزيئات نانوية يمكن استخدامها كمحفز مثالي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى غاز مخلق مختبريا.

والأفضل أن أكسيد الزنك معدن رخيص نسبيا ومتاح بسهولة، على عكس المحفزات الأخرى التي حاول الباحثون من قبل البحث عنها، ويمكن تحديد مصدر لكمية الغاز المطلوبة مثل محطة تعمل بالفحم، أو محطة لتوليد الكهرباء والغاز، والتي ستنتج كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون النقي، والتي من الممكن استخدامها دون الضرر بالبيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنبؤات بحدوث ظواهر مناخية خطيرة الأعوام القادمة.. تفاصيل

وزير البيئة السابق: كورونا قلل معدلات الاحتباس الحراري

الكسوف الشمسي 2020.. حلقة النار ستظهر في السماء خلال أيام.. فيديو

ترشيحاتنا

بـ ماسك شفاف ومطرز..نسرين طافش بإطلالة غريبة على إنستجرام

طفرة علمية.. دم الأبقار يعالج فيروس كورونا

وزيرة الصحة: عقد اجتماع يومي مع محافظي الـ 8 محافظات الأكثر إصابة بكورونا

السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا

بعد قليل.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة من "على مسئوليتي" في منتصف الليل

بـ ركلات الترجيح.. نابولي بطلا لـ كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها