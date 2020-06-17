لإنقاذ البيئة.. أستراليا تحول ثاني أكسيد الكربون إلى وقود

يعتبر غاز ثاني أكسيد الكربون سببا أساسيا في الاحتباس الحراري لكوكب الأرض وتلوث البيئة، ولكن في أستراليا اتبع الخبراء طريقة مبتكرة للاستفادة منه قدر المستطاع.





ووفقا لصحيفة ساينس أليرت العلمية فإن غاز ثاني أكسيد الكربون يتم استخدامه يوميا في أستراليا لإنتاج الأدوية والأسمدة والبلاستيك والوقود الحيوي.









وتوصل العلماء إلى طريقة سهلة ورخيصة لإتمام عملية تصنيع الغاز الطبيعي من غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد الكثير من المحاولات التي لم تجن ثمارها المرجوة في الماضي.





ويتم تصنيعه من خلال أكسدة الزنك في درجات حرارة عالية جدا، واكتشف الفريق في أستراليا أن هذه العملية تنتج جزيئات نانوية يمكن استخدامها كمحفز مثالي لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى غاز مخلق مختبريا.



