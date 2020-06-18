ابنتى مخطوبة لشاب ولكنه لا يناسبها فهل يجوز أن ترى عريسا آخر؟..أمين الفتوى يرد

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول فيه: " بنتي مخطوبة ومش بتحب خطيبها وفيه واحد تاني متقدم لها ومحتارة بين الاتنين.. فما العمل؟".





ورد أمين الفتوى قائلًا: إن هذا الأمر لا يجوز شرعًا، مستشهدًا بقول النبي محمد- صلي الله عليه وسلم-: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيعة أخيه".





وأضاف عثمان، في لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر قناة "الحياة"، بأنه ينبغي على السائلة أن تفسخ خطبة ابنتها إذا كانت حقيقة غير راضية عنه، وعلى هذا الشخص أن يأخذ كل ما أتى به مثل الشبكة والملابس إذا كانت موجودة، وكذلك الهدايا العينية الموجودة، والمصروف الذي أعطاه لابنتها، وأما المستهلكات فلا ترد مثل الأكل والشرب.





وأوضح أمين الفتوى أنه يجب على أسرة البنت أن ترد لهذا الشخص كل شيء وعليهم أن يتصرفوا؛ ليردا له كل ما له من حقوق لديهم.



