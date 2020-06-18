AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بلغت 964 مليارا و777 مليون جنيه.. الضرائب تستحوذ على إيرادات الدولة بنسبة 74.9% فى الموازنة.. تفاصيل

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:25 م
وزارة المالية
وزارة المالية
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020 / 2021، والتي تعتبر أضخم موازنة في تاريخ مصر، حيث تقدر بتريليون و297 مليار جنيه.


وتحتل الضرائب النسبة الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت نسبتها نحو 74.9% من إيرادات الدولة، وبلغت قيمة الحصيلة الضريبية المُتوقعة خلال السنة المالية 2020/2021 نحو 964 مليارا و777 مليون جنيه، مقابل 856 مليارا و616 مليون جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة قدرها 108 مليار و161 مليون جنيه.


وبلغت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية نحو 351 مليارا و585 مليون جنيه، بزيادة قدرها 60 مليارا و451 مليون جنيه، وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات نحو 469 مليارا و598 مليون جنيه، بزيادة قدرها 54 مليارا و248 مليون جنيه.


 وتراجعت الضريبة المُتوقع تحصيلها من هيئة البترول والشريك الأجنبى بنحو 200 مليون جنيه، حيث بلغت 41 مليارا و602 مليون جنيه، كما تراجعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 3 مليارات و380 مليون جنيه، حيث بلغت 34 مليارا و204 ملايين جنيه، مقابل نحو 37 مليارا و583 مليون جنيه العام الجارى.


ومن المتوقع أن تصل الحصيلة من الضريبة على القيمة المُضافة إلى 221 مليارا و258 مليون جنيه، مُحققة زيادة قدرها 12 مليارا و113 مليون جنيه، منها 75 مليارا و208 ملايين جنيه على السلع المحلية، و146 مليارا و50 مليون جنيه على البضائع المستوردة، بزيادة قدرها 3 مليارات و674 مليون جنيه.


وبلغت الحصيلة المتوقعة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 66 مليارا و956 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 14 مليارا و989 مليون جنيه، منها 9 مليارات و636 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة على الخدمات المُقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية، لتُحقق انخفاضا قدره مليار و455 مليون جنيه.


وحققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع جدول رقم "1" محلية زيادة قدرها 10 مليارات و404 ملايين جنيه، حيث قُدرت بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 112 مليارا و682 مليون جنيه، مُقابل نحو 102 مليار و278 مليون جنيه بالموازنة الحالية.


فيما حققت الحصيلة المُتوقعة من ضرائب القيمة المضافة على سلع وخدمات جدول رقم (1) المستوردة تراجعا كبيرا بنحو مليار و43 مليون جنيه، بنسبة 82.3%، حيث بلغت الحصيلة المتوقعة خلال السنة المالية الجديدة نحو 244 مليون جنيه، مُقابل مليار و267 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المالية: 1.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة بموازنة 2020/ 2021

أضخم موازنة في تاريخ مصر.. البرلمان يعتمدها بـ 2 تريليون و297 مليار جنيه

انخفاض إيرادات الموازنة من الضرائب لـ 545.4 مليار جنيه في 10 أشهر

بقيمة 2 تريليون و297 مليار جنيه.. النواب يقر أضخم موازنة مصرية.. وزير المالية يزف بشرى بشأن رفع الرواتب.. ويشيد بدعم البرلمان

ترشيحاتنا

حكم تربية كلب في المنزل للتسلية.. أمين الفتوى يوضح

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وطقس معتدل اليوم.. والعظمى 32 درجة

في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

هل يجوز جمع الصلاة وقصرها للسفر مدة أسبوع ؟.. دار الإفتاء تجيب

سائقو التاكسي في مصر يتأقلمون مع واقع كورونا.. شاهد ماذا فعلوا

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى

أغلى 3 سيارات في حياة المشاهير أبرزهم كيم كاردشيان..صور