بعد تحرير أبنائها بليبيا.. صلاح حسب الله: مصر بعثت بـ4 رسائل للعالم

توجه الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب بالتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأجهزة الدولة بعد نجاح مصر فى انقاذ ابنائنا العمال الـ23 وتحريرهم من قبضة المليشيات الارهابية الاردوغانية داخل ليبيا، مؤكدًا أن تحرير هؤلاء المصريين وعودتهم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى أرض الوطن سالمين لاقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري كله.





وكشف " حسب الله " فى بيان له اصدره اليوم عن ان تصريحات أبنائنا المصريين خلال عودتهم الى أرض الوطن بعثت للعالم كله بعدة رسائل عاجلة وحاسمة في مقدمتها ثقتهم الكاملة في الرئيس السيسي، وأنه لن يتركهم ابدا وسوف تنجح مصر فى تحريرهم وهذا ما أكدوه لوسائل الإعلام بمجرد عودتهم ووصولهم لمنفذ السلوم وتناقلته مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية والرسالة الثانية تؤكد أن المليشيات الإرهابية داخل ليبيا تنفذ اجندة النظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان، والتي تؤكد أن أردوغان لايحمل لمصر إلا الشر والحقد والكراهية ويريد أن ينتقم من مصر بأي وسيلة لانه مريض بالنجاحات التى تحققها الدولة المصرية خاصة بعد حديث العالم كله عن اعلان القاهرة الذى صدر من مصر لحل الازمة الليبية وإنهاء الغزو والاحتلال التركي لليبيا.



