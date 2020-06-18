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سيارات

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:32 م
مثلث المهرجانات الشعبية..
مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا
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قسم السيارات
استطاع مثلث المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا  اقتناء السيارات الفارهة والراقية، خلال فترة وجيزة بعد انتشار أغانيهم التي حققت نجاحًا باهرًا في الآونة الأخيرة.


لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات مطربي المهرجانات الشعبية.


عمر كمال

امتلك المطرب الشعبي عمر كمال سيارة جديدة بعد مهرجان بنت الجيران ونوعها "مرسيدس C180 موديل 2020"، وهي باللون الفضي وتعمل بمحرك 1.5 لتر مزود بتيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 156 حصانا عند 5.300 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1.500 لفة في الدقيقة، كما تتسارع من الثبات إلى 100 كم في 8.6 ثانية.

صدى البلد

حمو بيكا

امتلك أيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا سيارة مرسيدس بنز، ولكن موديل cla، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، بها ناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصانا، مع عزم أقصى يصل إلى 200 نيوتن متر، مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق ، يمكن ربط الهواتف الذكية بالسيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.

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شاكوش 

حقق نجاحا كبيرا في أغنيتي "بنت الجيران" و"عود البطل"، وظهر في أحد مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، في صورة من داخل سيارته الحديثة، ونوعها "مرسيدس CLA 180 موديل 2020"، التي تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات سعتها 1300 سي سي وبه قوة حوالى 136 حصانا.

حسن شاكوش

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