تعرف على سر الشبه بين سيارة حمو بيكا والملك فاروق.. صور

13 عامًا ، وبسبب ولعه بالسيارات الفارهة امتلأت حديقة منزله بالعديد من السيارات المختلفة. رغم مرور العديد من السنوات على وفاة الملك فاروق إلا أنه مازال محتفظًا بمكانته عند المصريين، خصوصًا أنه كان شغوفًا بالسيارات منذ صغره وامتلك أول سيارة حقيقية وهو يبلغ من العمر





ومن الواضح أن مطرب المهرجانات حمو بيكا أصابه نفس الولع أيضًا بحب السيارات فاقتنى سيارة تشبه سيارة الملك فاروق ، وهى من إنتاج النجمة الألمانية العريقة "مرسيدس بنز".





سيارة مرسيدس بينز طراز 770

من أكثر السيارات شهرة التي امتلكها الملك الفاروق، كانت هذه السيارة حمراء اللون، و التي أهداها له الزعيم النازي هتلر بمناسبة زواجه، ولم ينتج من هذا الطراز إلا نسختين فقط، كانت السيارة بطول 6 أمتار، ومصفحة وبها زجاج سميك، وتسير بمحرك بسعة 7655 سي سي.





مرسيدس بنز cla

امتلك أيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا سيارة مرسيدس بنز، ولكن موديل cla، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر مزود بشاحن هواء تيربو، بها ناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصانا، مع عزم أقصى يصل إلى 200 نيوتن متر، مع شاشة رقمية لعرض البيانات أمام السائق ، يمكن ربط الهواتف الذكية بالسيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play وAndroid Auto.





ويبدو أن علامة مرسيدس العريقو هي وجه الشبه بين الملك فاروق و مطرب المهرجانات حمو بيكا، بالرغم من مرور عشرات السنين على وفاة آخر ملوك مصر.



