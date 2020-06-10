بـ2 مليون جنيه.. بالصور سيارة السادات المفضلة من الداخل والخارج

لم يعشق الرئيس المصري الراحل زعيم حرب أكتور «محمد أنور السادات» اقتناء السيارات الفارهة، فقد اكتفى بالتجول مستخدمًا سيارات رئاسة الجمهورية، ولم يفكر في امتلاك سيارة خاصة به طوال فترة حكمه.





يعرف الجميع جيدًا سيارة كاديلاك فليتوود S75 موديل 1980 التي استقبلها السادات كهدية من الرئيس الأمريكي الراحل «جيمس كارتر»، وكانت الوحيدة التي املتكها السادات قبل اغتياله بعام ونصف.





لكن في الحقيقة كانت السيارة الأبرز التي فضل السادات ركوبها طوال فترة حكمه التي استمرت 11 سنة، هي السيارة الرئاسية مرسيدس بنز بولمان 600 الكلاسيكية الشهيرة.





مواصفات مرسيدس بنز بولمان 600





بدأ إنتاج سيارة مرسيدس بنز بولمان 600 في الفترة بين عامي 1963 و1981، وتميزت بقاعدة عجلات قياسية تزن 3 طن وقاعدة عجلات طولية تزن 3.3 طن، بالإضافة إلى محرك ثماني الاسطوانات على شكل V8 بسعة 6.3 لتر وناتج قوة 250 حصانًا، مع عزم دوران 500 نيوتن/متر.

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نافست السيارة الفاخرة التي اعتاد الرؤساء ركوبها في تلك الفترة سيارة رولز رويس، بنتلي، وأيضًا كاديلاك فليتوود، استخدمت السيارة النظام الهيدروليكي لفتح الأبواب، النوافذ، صندوق السيارة، وتعديل وضعية المقاعد.





دخلت سيارة السادات الكلاسيكية الشهيرة مزاد علني منذ 4 أعوام، حيث تم عرضها في المزاد مقابل مبلغ ضخم وصل إلى 2 مليون جنيه مصري.



