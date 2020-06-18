الليموزين وعربية سندريلا.. أشهر سيارات الزفاف

جمعت بين الرفاهية والأناقة في آن واحد وتتمتع بخصائص تكنولوجية، لذلك لجأ إليها العروسان لتكون واجهة لهما أثناء الزفاف كما أنها تمتاز بشكلها الذي يطغى عليه الفخامة.

































تحلم كل عروس بفارس الأحلام الذي يخطفها على سيارته البيضاء الفارهة، ليعيشا حياة زوجية سعيدة، ولكن غالبا ما يبتكر العروسان طرقا جديدة وغير تقليدية للاحتفال بحفل زفافهما وإخراجه بشكل مميز غير تقليدي، وتبدأ العروس في الاهتمام بأدق التفاصيل بداية من فستان الزفاف وصولا إلى سيارة الزفة التي تضفي لمسة أناقة وشياكة على إطلالتهما.لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز سيارات الزواج التي يُفضلها العروسان لتصبحا نقطة انطلاقهما من القاعة إلى عش الزوجية.الليموزينتتمتع بتصميمات مختلفة ومن أكثر الألوان النادرة الموجودة حيث تم طلائها باللون الوردي لتكون سيارة مناسبة لتوديع العزوبية وبدء حياة جديدة في عش الزوجية.عربية سندريلاابتكر العروسان طرق جديدة للاحتفال بزفافهما من خلال استخدام عربة سندريلا ، لتضفي لمسة جمالية وتؤكد أن خيال الكرتون أصبح حقيقة.مرسيدس بنز