مصرع شاب غرقا في مياه ترعه قرية الفرستق بالغربية

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، غرقا في ترعة قرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بسبب ماكينة الري خلال تصليحها.





كان اللواء محمود حمزة مدير ، مدير أمن الغربية تلقي اخطارا يفيد مصرع شاب في العقد الثانى من العمر، غرقا في ترعة قرية الفرستق، وتم نقله إلى مستشفى بسيون المركزي .









وعلى الفور انتقل الرائد محمد عمارة معاون مباحث مركز بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتبين أن ان "محمد. ا. ح" يبلغ من العمر 26 عاما، مقيم بقرية الفرستق وأثناء اصلاحة ماكينة الري، سقط في ترعة القرية، وجرفة التيار، لعدم قدرتة على السباحة.



