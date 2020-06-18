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برلمان

خارجية البرلمان: مصر لا تتهاون في الحفاظ على كرامة أبنائها بالخارج

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:39 م
النائب صلاح عقيل
النائب صلاح عقيل
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معتز الخصوصى
قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تحافظ على أبنائها في الداخل والخارج ولن تتهاون في الحفاظ على كرامتهم، مقدما الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لأبنائه المصريين ومتابعته والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، وكذلك الشكر لجميع الجهات والأجهزة التى شاركت في إعادتهم، مؤكدا على قوة مصر بقيادتها وجيشها وشعبها.

وأوضح عقيل، في بيان له، أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف وقيم الشعب الليبي كما أن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأكد وكيل خارجية البرلمان، أن لمصر أجهزة ومؤسسات وأذرع قادرة على الحفاظ وصون كرامة أبناء بلدهم في أي مكان كانوا، من يمد لهم بسوء، تُبتر يده وتُقطع، وسينال درسًا لن ينساه في الوطنية والكرامة.

وتابع، وتجلى ذلك واضحًا في الرد المصري على الدواعش الذين قتلوا المصريين منذ 5 سنوات، وعودة العالقين المصريين من الصين مع بداية أزمة وباء كورونا، واستعادة الصيادين المصريين من اليمن، وخلال الأزمة الأخيرة، واصلت مصر جهودها لعودة كل أبنائها من مختلف دول العالم إلى أرض الوطن.
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