رغم قرار الإغلاق.. تجمعات على شواطئ العجمى والنخيل بالإسكندرية..فيديو

رصدت عدسة صدى البلد عدد من المواطنين صباح اليوم الخميس بالنزول إلى شواطئ الإسكندرية والعجمى في مشهد كارثى، وعدم إتخاذ المواطنين للإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.









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وأغلقت جميع شواطئ الإسكندرية، الأسبوع الماضي، والبالغ عددها 61 شاطئا، فضلا عن إغلاق المتنزهات والحدائق العامة أبرزها "المعمورة، المنتزه، الحيوان، النزهة، أنطونيادس، الشلالات، قلعة قايتباي".





وشهدت شواطئ الإسكندرية توافدا ملحوظا صباح اليوم الجمعة، من المواطنين من العائلات والشباب في تجمعات للجلوس والتنزه على أسوار وممشى كورنيش.





وجاءت الحملة بعد تأكيد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لن يسمح بأي تجمعات على كورنيش الإسكندرية والسير عليه سيكون فرادا، قائلا: "مفيش كورنيش.. سنتعامل مع أي تجمعات بحزم وصرامة".





وأضاف المحافظ أنه سيجرى شن حملات يومية لمنع التجمعات على الكورنيش بعد غلق كافة الشواطئ، حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون والالتزام.