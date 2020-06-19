بزمن كورونا.. تحول الشرفات إلى مسارح وحياة اجتماعية في روسيا..فيديو





ففي روسيا انطلق مهرجان مسرحي تحت عنوان "الشرفات"، حيث يقرأ أبرز الممثلين الروسي القصائد الشعرية من الشرفات، وفي دول أخرى يؤدي الفنانون الأغاني ويعزفون الموسيقى من هناك.





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وأعلنت روسيا ، عن ارتفاع جديدة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية 7790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 561091 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.



وذكرت الصحة الروسية أنه تم الإبلاغ عن 182 حالة وفاة جديد ناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 7660 حالة وفاة.







أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها منذ بدء تفشي وباء الكورونا وفرض الحجر الصحي في دول العالم، أصبحت الشرفات الضيقة فضاء رحبا للحياة الاجتماعية والفنية في بعض هذه الدول.