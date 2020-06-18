3 بؤر جديدة لـ كورونا وإصابة 19894 إسرائيليًا.. وتل أبيب تعيد فتح الإغلاق

نشرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس أخر تطورات تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل إسرائيل





وقالت الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 257 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقي العلاج 4092 إصابة.





اقرأ أيضًا:





وتابعت صحة إسرائيل أن عدد الحالات الخطيرة ارتفع إلى 39 ، بينهم 32 بحاجة إلى دعم جهاز التنفس الصناعي.





وقالت الصحة الإسرائيلية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19894 حالة ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 302 وفاة.





وأعلنت حكومة إسرائيل أن إستئناف حركة القطارات ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل ولمدة ثلاثة أشهر ، وسيتم إعادة فتح الأنشطة الثقافية وتخفيف القيود رغم الإعلان عن 3 بؤر جديدة لتفشي فيروس كورونا.





وستسمح إسرائيل بإقامة حفلات الزفاف والمراسم الدينية بمشاركة 250 شخصًا كحد أقصى.