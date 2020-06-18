إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة يفوز فيها الليكود

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس أن إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة وسيكون الفوز فيها لحزب الليكود.
وأجرى معهد "سميت" استطلاع رأي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، وأظهر ، أنه فيما لو أُجريت الانتخابات الآن، فستكون النتيجة كما يلي:
_ حزب "الليكود" سيحصل على 41 مقعدا
_ "القائمة العربية المستركة" 16 مقعدا
_ حزب "يش عتيد" 15 مقعدا
_ حزب "كاحول لفان" 10 مقاعد
_ حزب "شاس" 9 مقاعد
_ حزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد
_ حزب "يمينا" 7 مقاعد
_ حزب "ميرتس" اليساري 6 مقاعد
_ حزب "يهدوت هتوراه" 6 مقاعد
وأظهر استطلاع الرأي، أن معسكر اليمين سيحصل على 65 مقعدًا، ومعسكر اليسار 47 مقعدًا، فيما سيحصل ليبرمان الغير محسوب على أي من المعسكرين، على 8 مقاعد.
وبيّن الاستطلاع أن حزب "العمل" لا يجتاز نسبة الحسم، لذلك يبقى خارج الكنيست.
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية.