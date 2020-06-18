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أخبار العالم

إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة يفوز فيها الليكود

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:46 ص
إسرائيل تتجه لانتخابات
إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة وهذه نتائجها
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس أن إسرائيل تتجه لانتخابات رابعة وسيكون الفوز فيها لحزب الليكود.

وأجرى معهد "سميت" استطلاع رأي، لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، وأظهر ، أنه فيما لو أُجريت الانتخابات الآن، فستكون النتيجة كما يلي:
 
_ حزب "الليكود" سيحصل على 41 مقعدا
_ "القائمة العربية المستركة" 16 مقعدا
_ حزب "يش عتيد" 15 مقعدا
_ حزب "كاحول لفان" 10 مقاعد
_ حزب "شاس" 9 مقاعد
_ حزب "إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد
_ حزب "يمينا" 7 مقاعد
_ حزب "ميرتس" اليساري 6 مقاعد
_ حزب "يهدوت هتوراه" 6 مقاعد
 
وأظهر استطلاع الرأي، أن معسكر اليمين سيحصل على 65 مقعدًا، ومعسكر اليسار 47 مقعدًا، فيما سيحصل ليبرمان الغير محسوب على أي من المعسكرين، على 8 مقاعد.
 
وبيّن الاستطلاع أن حزب "العمل" لا يجتاز نسبة الحسم، لذلك يبقى خارج الكنيست.
 
وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم لمستوطنات الضفة الغربية.

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