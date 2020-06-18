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أخبار العالم

فلسطين تسجل 5 إصابات كورونا جديدة وتغلق مستشفى نابلس التخصصي

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:52 ص
فلسطين تسجل 5 إصابات
فلسطين تسجل 5 إصابات كورونا جديدة وتغلق مستشفى نابلس التخصصي
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سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية في حكومة رام الله مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وقالت الصحة الفلسطينية إنه من بين الإصابات، 4 منها في الخليل، وواحدة بمدينة نابلس ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 750 إصابة.

جدير بالذكر أن الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في مدينة نابلس هي لطبيب يعمل في مستشفى نابلس التخصصي، في قسم الطب الوقائي، وجار العمل في المستشفة لمعرفة لدراسة خارطة المخالطين وقررت وزيرة الصحة الفلسطينية إغلاق المستشفى بشكل مؤقت.

فيما أعلنت لجنة خلية الأزمة الصحية في محافظة نابلس أنها في اجتماع مفتوح، للتعامل مع الوضع الصحي وأهابت اللجنة بالمواطنين والمرافقين عدم زيارة المستشفيات في نابلس.
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