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أخبار العالم

إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بـ كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:52 ص
إصابة رئيس كازاخستان
إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف، اليوم، الخميس، أن نتائج اختبار "كوفيد 19" الخاصة بالرئيس السابق، جاءت إيجابية.

ووفقا لموقع "أوردو بوينت"، قال المتحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، أيدوس أوكيباي، أن الرئيس نزارباييف، البالغ من العمر 79 عاما يعزل نفسه حاليا.

وكتب "أوكيباي" على تويتر: "لسوء الحظ، أظهر آخر اختبار للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف
 للكشف عن عدوى فيروس كورونا أنه إيجابي. لكن لا يوجد داعي للقلق.. فالرئيس السابق يستأنف مهامه عن بعد".

ويحتفظ الرئيس السابق بسلطات كاسحة كـ يلباسي، لقب رئيس الدولة بالكازاخية، أو زعيم وطني ورئيس مجلس الأمن في الدولة الغنية بالنفط.

ومنذ تفشي الفيروس في البلاد وحتى الآن، سجلت كازاخستان نحو 16 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتوفى منهم 97 مصابا.
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