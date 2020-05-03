اختاره والدها بعناية قبل تنحيه.. رئيس كازاخستان يقيل ابنة سلفه من منصب حساس

أعلن مكتب رئيس كازاخستان، اليوم الأحد، إقالة داريجا نزارباييفا الابنة الكبرى للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، من منصبها كرئيسة مجلس الشيوخ.





ووفقا لموقع "urdupoint"، كان منصب نزارباييف (56 عاما) يجعلها في المرتبة الثانية في السلطة بعد رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف.





وقال مكتب الرئاسة، في البيان الصادر اليوم إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف، الذي اختاره نور سلطان شخصيا بعناية ليكون خلفا له، "أنهى سلطات" درايجا نزارباييفا.





ولايزال ينظر إلى الرئيس السابق، والد درايجا البالغ 79 عاما، بشكل واسع على أنه أكبر صانع قرارات في كازاخستان رغم تنحيه عن الرئاسة العام الماضي.





وتأتي إقالة ابنته في الوقت الذي يواجه اقتصاد كازاخستان، المنتجة للنفط، التداعيات الاقتصادية بسبب وباء كورونا.





وقد تشير هذه الخطوة إلى وجود صراع على السلطة في الدولة السوفييتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى.





وكان توكاييف، سابقا، يشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي تولته درايجا نزارباييفا حتى إقالتها.





ويتوقع محللون أن يفتح الرئيس توكاييف (66 عاما) والذي كان وزيرا للخارجية، أن يفسح المجال لتولي شخصية أخرى من عائلة نزارباييف المنصب في وقت لاحق.