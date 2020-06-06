حالته ليست خطيرة.. إصابة رئيس كازاخستان بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي اليوم السبت إصابة رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، مضيفًا أنه يخضع حاليًا للعلاج في المستشفى.









وأوضح أوالي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "توكاييف البالغ من العمر 67 عامًا يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة، مضيفا أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر".







