بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تمتنع عن شراء طائرات إضافية



أعلنت الخطوط الجوية القطرية ، اليوم، الخميس، عدم إضافة أي طائرات جديدة إلى أسطولها العام الجاري، وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".











وجاء هذا القرار عقب تقليص عدد رحلات الشركة التي تسافر إلى 170 وجهة حول العالم أجمع، وفق ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.









فيما قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "سيتم تغيير العديد من مواعيد عمليات تسليم الطائرات".









وأضاف: "أبلغنا بوينج وايرباص بأننا لن نضيف طائرات جديدة هذا العام والعام المقبل، كل الطائرات الأخرى والتي كان من المفترض أن يجري تسليمها خلال السنتين أو الثلاث المقبلة سيتم تأجيلها لما يصل إلى ثماني أو عشر سنوات".











وكشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إجراءات تقشفية تقوم بها كبرى الشركات في قطر، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" من تقليل عمالة، وخفض رواتب وغيرها من الإجراءات.











وقالت الوكالة الأمريكية، وفق ما نقلته عن مصدر مطلع، إن شركة قطر للبترول، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، قررت إلغاء 800 وظيفة بسبب أزمة كورونا.











كما قررت الخطوط الجوية القطرية، الشركة الوطنية للنقل الجوي، تخفيض رواتب الطيارين غير القطريين بنسبة 25%، بالإضافة إلى خطتها للاستغناء عن بعض الوظائف قريبا.