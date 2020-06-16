تسريح وخفض رواتب.. شركات قطر الكبرى تتقشف بسبب كورونا

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إجراءات تقشفية تقوم بها كبرى الشركات في قطر، بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" من تقليل عمالة، وخفض رواتب وغيرها من الإجراءات.





وقالت الوكالة الأمريكية، وفق ما نقلته عن مصدر مطلع، إن شركة قطر للبترول ، أكبر منتج للغاز المسال في العالم، قررت إلغاء 800 وظيفة بسبب أزمة كورونا.





كما قررت الخطوط الجوية القطرية ، الشركة الوطنية للنقل الجوي، تخفيض رواتب الطيارين غير القطريين بنسبة 25%، بالإضافة إلى خطتها للاستغناء عن بعض الوظائف قريبا.





فيما أعلنت شركة "بي إن ميديا" الإستغناء عن 100 وظيفة بين فني ومراسل ومذيع، وذلك بسبب توقف الأنشطة الرياضية في العالم بفعل فيروس كورونا المستجد.





وكانت الحكومة القطرية أبلغت الكيانات التابعة لها بتخفيض رواتب العمالة غير القطرية بنسبة 30% بداية من يونيو الجاري، أو تسريح هذه العمالة.





ويتضح من هذه الإجراءات التقشف الذي تتخذه الشركات القطرية، في محاولة منها لإنقاذ الاقتصاد المنهار بفعل جائحة كورونا.