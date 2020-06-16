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أخبار العالم

ما بين فني ومراسل ومقدم برامج.. «بي إن سبورتس» تلغي 100 وظيفة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، عن إلغاء شبكة "بي إن سبورتس" القطرية 100 وظيفة بداخلها، بسبب الانهيار الاقتصادي بفعل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

ووفقا للوكالة الأمريكية فإن شركة  "بي إن ميديا" القطرية قررت إلغاء 100 وظيفة ما بين مقدمين ومراسلين وتقنيين، بعد تعطل المنافسات الرياضية في العالم بسبب كورونا. 

وكانت الحكومة القطرية، قد أبلغت الشركات الحكومية بخفض رواتب العاملين غير القطريين، بنسبة 30% بداية من 1 يونيو الجاري بسبب جائحة كورونا. 

كما منحت الحكومة الشركات خيارات أما حفض الرواتب، أو تسريح العمالة حتى إشعار لمدة شهرين.

يأتي ذلك مع الانهيار الذي تعيشه قطر، بسبب انهيار أسعار النفط والغاز في العالم بفعل جائحة كورونا المستجد. 
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