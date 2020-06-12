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رياضة

بي إن سبورتس تواصل الانهيار.. الدوري الإيطالي يعاقب الشبكة القطرية بسبب تأخر دفع حقوق البث

الجمعة 12/يونيو/2020 - 03:21 م
يسري غازي - محمد السعيد
تواصل شبكة بي إن سبورتس القطرية الإنهيار، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها.
وكانت تقارير، أكدت خلال الأيام الماضية، أن شبكة بي إن سبورتس، سرحت 126 موظفا، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها رأسهم مقدما البرامج، التونسي هشام الخلصي والجزائري لخضر بلريش.


وتلقت شبكة بي إن سبورتس القطرية ضربة جديدة، بعد قرار الدوري الإيطالي بحرمانها من استخدام صور المسابقة أو بث أي مباريات أرشيفية، بسبب تخلف الشبكة عن دفع القسط الثالث من حقوق بث  الكالتشيو، حسبما أشارت تقارير صحفية.


وتسبب إيقاف النشاط الرياضي خلال الثلاثة أشهر الماضية، في معاناة الشبكة القطرية من أزمة طاحنة تهدد بإنهيارها تماما.

يذكر أن مسابقة الدروي الإيطالي ستعود يوم 20 يونيو  الجاري، بعد غياب طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا.


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