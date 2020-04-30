بسبب beIN SPORTS .. الدوري الفرنسي يواجه أزمة وخسائر تصل لـ 243 مليونا

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي، منح حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، بعد أن تم إلغاؤها بقرار وزاري إثر تفشي فيروس كورونا.
وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.
وتواجه الرابطة الفرنسية أزمة أخرى بعد الإلغاء تتمثل في عوائد وأقساط البث التلفزيوني، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن شبكتى "كانال +" بالإضافة إلى "بي إن سبورتس" رفضا دفع القسط الأخير من حقوق البث.
وحسب التقرير فإن العوائد مقدرة بـ243 مليون يورو، وذلك بعد إلغاء المسابقة رسميا، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.