بسبب beIN SPORTS .. الدوري الفرنسي يواجه أزمة وخسائر تصل لـ 243 مليونا

أعلنت رابطة أندية الدوري الفرنسي، منح حامل اللقب باريس سان جيرمان لقب مسابقة الدوري لموسم 2019-20، بعد أن تم إلغاؤها بقرار وزاري إثر تفشي فيروس كورونا.

وبهذه البطولة الاستثنائية، سيحصل باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي للمرة التاسعة في مسيرته.





وتواجه الرابطة الفرنسية أزمة أخرى بعد الإلغاء تتمثل في عوائد وأقساط البث التلفزيوني، حيث كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن شبكتى "كانال +" بالإضافة إلى "بي إن سبورتس" رفضا دفع القسط الأخير من حقوق البث.





وحسب التقرير فإن العوائد مقدرة بـ243 مليون يورو، وذلك بعد إلغاء المسابقة رسميا، بسبب تفشي فيروس كورونا.