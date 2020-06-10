نهاية بي إن سبورت القطرية.. الشبكة تطرد 126 موظفا بينهم أسماء بارزة





وتشير التقارير الصحفية الى أن الشبكة القطرية استغنت عن أسماء بارزة ، على رأسهم مقدمو البرامج التونسي هشام الخلصي والجزائري لخضر بلريش، بالإضافة للمراسلين حسين ياسين وباسل طبال، وبعض المحللين أيضًا، في موجة من الاستغناءات للشبكة عن موظفيها، بسبب أزمة مالية تتعرض لها القناة.









وتتعرض الشبكة القطرية لأزمة مالية كبيرة في الوقت الحالي، سببها فيروس كورونا المتفشي، والذي أوقف النشاط الرياضي في العالم لمدة كبيرة، وحتى مع عودة الدوريات الأوروبية تدريجيًا، إلا أن الشبكة لم تتعاف ماديًا، حيث بدأت الأزمة المالية قبل انتشار الفيروس، بخسارة القناة لحقوق الدوري الفرنسي، وهو الأمر الذي جعل الشبكة تستغني عن 20 من موظفيها في فرنسا.









ويبدو أن ناصر الخليفي مالك الشبكة غير مهتم في الوقت الحالي بأمور بي إن سبورت، فالرجل يلاحقه القضاء السويسري، وبصدد إصدار حكم قضائي ضده بسبب حقوق البث، لذا فننتظر في الأيام المقبلة ما ستؤول إليه الأمور بخصوص الشبكة القطرية.