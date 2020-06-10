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رياضة

خاص | موقف المعلقين والمحللين المصريين من استغناءات beIN SPORTS

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
استغنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن 126 من موظفيها، بعد الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها في الفترة الأخيرة، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وخرجت بعض التقارير الصحفية لتعدد أسامي المُستغنى عنهم من قبل شبكة بي إن سبورت، حتى أشارت بعض التقارير لرحيل بعض الأسماء الكبيرة مثل هيثم فاروق وعصام الشوالي وهشام الخلصي وحسين ياسين، لكن معظم تلك الأسماء مغلوطة وغير صحيحة.

وما يهمنا في تلك الأزمة، هم العاملين والمحللين والمعلقين المصريين في شبكة قنوات بي إن سبورت، هل بالفعل استغنت شبكة بي إن سبورت عن هيثم فاروق وبعض المحللين كما ذكرت؟ سنسرد بالتفصيل موقف العاملين المصريين البارزين في تلك الشبكة

- هيثم فاروق قام بنفي رحيله عن شبكة بي إن سبورت، وذلك عبر "صدى البلد"، في تصريحات خاصة، مطالبًا الصحف بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار مغلوطة، مؤكدًا بقاؤه في بي إن سبورت وسعادته بالتواجد معهم.

- محمد أبو تريكة باق مع الشبكة ولم يتم الاستغناء عنه

- وائل جمعة باق مع الشبكة ولم يتم الاستغناء عنه

- علي محمد علي باق مع الشبكة ولم يتم الاستغناء عنه

- أحمد عبده باق مع الشبكة ولم يتم الاستغناء عنه

- إبراهيم المزين معلق رياضة الملاكمة تم الاستغناء عنه
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