بكلمات مؤثرة.. هيثم فاروق يحيي الذكرى الثانية لوفاة والدته

أحيا هيثم فاروق لاعب نادى الزمالك السابق الذكرى الثانية لوفاة والدته، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".





وكتب هيثم فاروق: "‏في مثل هذا اليوم منذ سنتين رحلت أمي وفاضت روحها إلي بارئها، بالرغم من ان كلمة أم مكونة من حرفين إلا أنها تحتوي علي أكبر معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية".









واضاف: "الأم هي العطف وهي الصدر الحنون .كم اشتاق إليكي يا منبع الحب الصافي، رحمة الله عليكي أنتي وأبي وجمعني الله بكما في جناته".









كان نادى الزمالك، قرر إيقاف النشاط الرياضى وغلق أبواب النادى لمدة أسبوع، تماشيا مع قرار الدولة، كما قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم، تأجيل التدريبات لمدة أسبوع عقب ايقاف النشاط الرياضى.