AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

انتهاء مهلة توقيع عقود المنشآت الخدمية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.. فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:14 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
قال الإعلامى محمد غانم إن مهلة توقيع العقود الخاصة بالمنطقة الخدمية فى مرحلتها الأولى بمنطقة المغرة قد انتهت ، وهى أراضى المنشآت  الحيوية التى أقرتها شركة الريف المصرى ، والتى حددت عدة شروط للانتفاع بها. 


وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن من نجحوا من المستثمرين فى توقيع عقود التشغيل مع شركة الريف المصرى سوف يتمكنون من استخدام مميزات وتيسيرات المشروعات لتشغيل الخدمات المعلن عنها ، لافتا الى ان المتأخرين عن التوقيع فى الموعد المحدد والذى اعلن عنه بنهاية يوم 15 يونيوالجارى سوف تتخذ ضدهم عدة إجراءات قانونية.


وأضاف غانم ، أن من لم يتقدم لتوقيع عقده المخصص لتشغيل اى من خدمات المنطقة الحيوية بأراضي المغرة سيتم سحب الأراضى منه وتغريمه جميع المصروفات الإدارية.

https://www.youtube.com/watch?v=DHEQHmO1Eao
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16 ألف فدان بـ وادي النطرون مهددة بالبوار.. فيديو

التنمية الزراعية: ندرس 5 تيسيرات للمنتفعين بأراضي بئر العبد ورابعة فى سيناء.. فيديو

التحقيق مع 100 مسئول بقطاع الإنتاج في وزارة الزراعة لوجود مخالفات مالية.. فيديو

غانم: الحكومة تستعد لاستلام 1.4 مليون طن قمح محلي هذا الموسم.. فيديو

إعلامي يكشف كارثة دفن البطاطس في شرق العوينات بعد انهيار سعرها..فيديو

حنورة: إسناد توصيل الكهرباء لأراضى الـ 1.5 مليون فدان للقطاع الخاص | فيديو

ترشيحاتنا

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

المفوضية الأوروبية تجري مفاوضات مع "جونسون آند جونسون" لشراء عقار ضد فيروس كورونا

السيد حمدي يعلن اعتزاله كرة القدم.. ويؤكد: الرباط الصليبي السبب.. فيديو

بـ سلسلة كف أزرق.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل والجمهور: خايفة من الحسد

الوباء لم ينته بعد.. زيادة مفاجئة في إصابات كورونا بإنجلترا بعد تخفيف الإغلاق

أصحاب فصيلة الدم A الأكثر إصابة بـ كورونا..وO الأشد مقاومة للفيروس

AdvertisementS

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام