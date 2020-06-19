انتهاء مهلة توقيع عقود المنشآت الخدمية بمشروع الـ 1.5 مليون فدان.. فيديو

قال الإعلامى محمد غانم إن مهلة توقيع العقود الخاصة بالمنطقة الخدمية فى مرحلتها الأولى بمنطقة المغرة قد انتهت ، وهى أراضى المنشآت الحيوية التى أقرتها شركة الريف المصرى ، والتى حددت عدة شروط للانتفاع بها.









وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن من نجحوا من المستثمرين فى توقيع عقود التشغيل مع شركة الريف المصرى سوف يتمكنون من استخدام مميزات وتيسيرات المشروعات لتشغيل الخدمات المعلن عنها ، لافتا الى ان المتأخرين عن التوقيع فى الموعد المحدد والذى اعلن عنه بنهاية يوم 15 يونيوالجارى سوف تتخذ ضدهم عدة إجراءات قانونية.









وأضاف غانم ، أن من لم يتقدم لتوقيع عقده المخصص لتشغيل اى من خدمات المنطقة الحيوية بأراضي المغرة سيتم سحب الأراضى منه وتغريمه جميع المصروفات الإدارية.



