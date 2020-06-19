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تعليم

بنسبة 25% على مستوى مصر.. 18 دراسة سريرية عن كورونا لعلماء جامعة القاهرة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 10:55 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التعليم

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الفرق البحثية لجامعة القاهرة حول الدراسات السريرية المسجلة دوليا، ذكرت فيه الدكتورة أمنية خليل رئيس الفريق البحثي الرئيسي بجامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلة أن علماء الجامعة سجلوا 18 دراسة تتعلق بمرض كوڤيد- 19 في موقع Clinical Trials بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مشيرة إلى أن نسبة جامعة القاهرة تصل 25% من عدد إنتاج مصر من الدراسات السريرية المسجلة دوليًا، وأن دراستين من الـ 18 دراسة تشارك فيهما جامعة القاهرة جامعة كفر الشيخ والمركز القومي للبحوث.

ونوه الدكتور الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تحتل المرتبة الأولى على مستوى مصر من حيث عدد المقترحات البحثية على موقع ClinicalTrials.gov العالمي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الدراسات تتراوح ما بين أبحاث تحاول الكشف عن تأثير الجائحة نفسيًا وسلوكيًا على الأطباء والمرضى وعلى التعليم الطبي في مصر، وأبحاث تحاول دراسة أعراض المرض في مصر، وأبحاث أخرى تحاول إيجاد علاجات جديدة للفيروس أو طرق للوقاية منه، لافتًا إلى أن بعض هذه الدراسات من قبل أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها تقترح مجموعة من العلاجات الجديدة المقترحة للمرض.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن أربعًا من الدراسات الثماني عشرة تتعلق بالعلوم الإنسانية/ السلوكية/ النفسية المتعلقة بالمرض أو بما ترتب على التباعد الاجتماعي، وهي:


• Fear Among Dentists During COVID-19 Pandemic


• COVID-19 Impact on Rheumatic Patients


• Distance Learning for Dental Student During COVID-19 Pandemic


• Unplanned Shifting to Online Distance Learning: Nursing Students' Perception and Achievement.


وبالنسبة للدراسات المتعلقة بالعلاج أو متابعة المرضى عددها 7 دراسات؛ إحداها تتعلق بالعناية بالمرضى المعزولين منزليًا ومتابعتهم، والست دراسات الأخرى لاختبار أدوية للعلاج.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هناك 3 دراسات تتعلق بالوقاية، وهي: 


• Measles Vaccine in HCW


• Utility of Lactoferrin as a Preventive Agent for Healthcare Workers Exposed to COVID-19


• Use of Desferal for Prevention of ARDS in Hospitalised Cases Documented With Covid 19 Infection.


كما أن الدراسات التشخيصية أو الوبائية وعددها 4 دراسات وهي:


• Oral Manifestation of COVID 19 Patient: A Cross Sectional Study on Egyptian Population


• Sero-prevalence of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Workers


• Etiology of Lymphopenia in Covid19 Infection


• Asymptomatic COVID-19 Infection Among Healthcare Workers


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