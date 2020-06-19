إصابة 8 أشخاص بحادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى بوادى النطرون

أصيب 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بالطريق الصحراوى عند الكيلو 84 اتجاة الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم .



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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة مستشفي وادي النطرون يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من " مريم عصام حسين، 11 سنة، فيروز عصام حسين، 8 سنوات، مريم محسن محمد، 25 سنة، مروة حسين حسنين، 34 سنة، بثينة فهمى محمد حسين،60 سنة، محمد عادل الخولى، 30 سنة، ليلي محمد عادل، 9 شهور، ليلي عصام حسين، 5 سنوات بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى وجارى عمل الاسعافات الاولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

