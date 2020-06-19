تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ،اليوم عن خروج 30 متعافى تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام وسلبية التحاليل الخاصه بهم وهم من قاطنى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة . الدقهليةالمجاورة





وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحه وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام مؤكدا أن الأطقم الطبيه بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم .





واشار الى ان بعض المرضى عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج مشيدين بالخدمه الطبيه المقدمه وقدموا الشكر للأطقم الطبيه التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.



