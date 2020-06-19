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محافظات

تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:33 م
متعافيين
متعافيين
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،اليوم عن خروج 30 متعافى تحسن وشفاء تام من الحجر الصحى بتمى الأمديد بعد تحسنهم وشفائهم التام وسلبية التحاليل الخاصه بهم وهم من قاطنى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وأضاف وكيل الوزارة أن باقى المصابين يتلقون العلاج بانتظام طبقا لبروتوكول وزارة الصحه وسيتم خروجهم عقب تعافيهم تمام  مؤكدا  أن الأطقم الطبيه بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد احتفلوا مع المرضى بفرحة خروجهم .

واشار الى ان  بعض المرضى  عبروا عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج مشيدين بالخدمه الطبيه المقدمه وقدموا الشكر للأطقم الطبيه التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء لتضرب أروع الأمثله في التفانى والإخلاص في العمل من أجل المرضى.

واشاد وكيل الوزارة بالجهود التي يبذلها أبطال الجيش الأبيض في خدمة المرضى للوصول إلى أفضل النتائج، مناشدًا المواطنين اتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الصدد ولبس الماسك خاصة في أي مكان عام وأماكن العمل والتجمعات وتنفيذ التباعد الاجتماعي.
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
تعافى وخروج 30 حالة كورونا من مستشفى الحجر الصحي بالدقهلية
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