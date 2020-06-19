إعلانات وهمية على التليفزيون.. ضبط فتاة نصبت على المواطنين بزعم منحهم قروضا ميسرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل لقيامها بالإشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة. الأجهزة









البداية عندما تبلغ لأجهزة وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت من أحد الأشخاص، بتضرره من بعض الأشخاص ينتحلون صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شريطة تحويل مبلغ مالى كرسوم إدارية على حساب بريدى خاص بربة منزل.





من خلال تكثيف الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين ورود عدد كبير من الحوالات البريدية بإسم ربة المنزل المُشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة) تتراوح من (1600 جنيه) إلى (10 آلاف جنيه).





وأكدت التحريات قيامها بالاشتراك مع عاطل (مقيم بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإعلان عبر إحدى القنوات الفضائية عن مجموعة من أرقام هواتف المحمول للتواصل مع المواطنين الراغبين فى الحصول على قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية على حساب ربة المنزل.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد من الوقائع "غير محرر عنها بلاغات سابقة".



