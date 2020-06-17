تنكر فى زي ميكانيكي.. مدير إدارة تعليمية يكشف سماسرة النصب على الطلاب

قال عبد العزيز حسن، مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، إن فكرة تنكره وذهابه إلى المدارس لكشف سماسرة النصب على الطلاب وأولياء الأمور تأتى تنفيذًا لسياسات الدولة فى مساعدة المواطن البسيط، بأى طريقة كانت.





وأضاف مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية ، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أن إحدى أولياء الأمور جاءت إلى مكتبه تشتكى من استغلال معدومى الضمير الذين يطلبون أموالًا مقابل دخول أبنها المدرسة، وهى لا تمتلك أموالًا.





وتابع:" تنكرت فى زي أحد أقاربها ورحت المدرسة وضبطنا المخالفين الذين كانوا فى المدرسة، مؤكدًا ان من تم ضبطهم قله".





ولفت مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية "نضرب بيد من حديد على كل المخالفين..وأنا عملت رجل عجوز وغيرت صوتى ومشيتى وعملت ميكانيكى وأبن بلد ورحت 6 مدارس ولم أجد إلا حالة واحدة وهذا ما طمئنى".



