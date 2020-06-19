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محافظات

شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:44 م
شاهد.. تجهيز الشواطئ
شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
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ايمن محمود
تشهد مدينة مرسى مطروح  استعدادات مكثفة لموسم الصيف بتجهيز الشواطئ وكورنيش المدينة والتأكيد علي سرعة انجاز وانهاء الاعمال في التوقيتات المحددة.


وأعلن وجية عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن الانتهاء من رفع كفاءة شواطئ روميل والنخيل والباسنت والفيروز بفرد الرمال علي الشواطئ وازالة كل ما يعوق الشواطئ في اطار استعدادات المدينة لرفع كفاءة الشواطئ .


وأضاف عبد الرازق ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع يوميا اخر الاستعدادات ورفع كفاءة الكورنيش والشواطئ وعمليات دهان الارصفة والاعمدة والحمامات في التوقيتات المتفق عليها تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ للموسم السياحي الصيفي للمدينة بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه تم التنسيق مع مديرية الاسكان المشرفة علي اعمال التطوير الجارية بشاطئ روميل وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاعمال لضمن سرعة انجاز اعمال التطوير في التوقيتات المحددة. 

وأوضح رئيس المدينة بان جاري الانتهاء من الاعمال الجارية لرفع كفاءة كورنيش المدينة والشواطئ الذي يشمل دهان الارصفة والاعمدة والحمامات تحت إشراف مجلس المدينة.

شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
شاهد.. تجهيز الشواطئ بمطروح استعدادا للصيف
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