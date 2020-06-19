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فن

باللون البرتقالي.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:45 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين داخل سيارتها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت سترة باللون البرتقالي، ورفعت شعرها للخلف بطريقة ناعمة وانسيابية ونظارة شمس.


وأكملت ميرنا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمه من الماكياج، فيما اختارت اللون الفوشيا كأحمر شفاه.


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

باللون البرتقالي.. ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جذابة
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