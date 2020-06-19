أحمد عيد عبد الملك يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده: مدرب كبير

احتفل أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق بعيد الميلاد الـ 73 لـ حسن شحاتة معلم الكرة المصرية و نجم الزمالك والمدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني الأول.





ونشر احمد عيد عبر حسابه على انستجرام صورة له بصحبة المعلم وعلق قائلًا "مدرب كبير اوووي ولاعب بعتبره اكمل لاعب في تاريخ الدوري المصري ،، كل سنة وحضرتك طيب وحسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم".





يذكر أن المعلم من مواليد كفر الدوار ولعب لنادي الزمالك وكاظمة والعربي وحاز جائزة أفضل لاعبٍ في آسيا عام 1970.





واعتزل عام 1983 وعمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله وسجل نجاحات مع العديد من الأندية المصرية، ونجح في التتويج بلقب بطولة أفريقيا لعام 2003 مع منتخب مصر للشباب.





حقَّق العديد من الإنجازات الهامّة خلال تدريبه للمنتخب المصري من 2004 إلى 2011، إذ يُعدّ أطول من شغل هذا المنصب في تاريخ المنتخب المصري.





وقاد المنتخب الوطنى الأول لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُّ أكثَرَ منتخب إفريقي حاز كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية.







